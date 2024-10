Ciudad Obregón de luto por la muerte de Liam Payne; rendirán homenaje al exOne Direction

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la jornada del pasado miércoles 16 de octubre, trascendió la noticia sobre la trágica muerte del querido cantante de One Direction, Liam Payne, quien apenas tenía 31 años. Como muchos sabrán, el famoso se encontraba pasando por un duro momento tanto en lo profesional como en lo emocional; sin embargo, esto no significa que ya no gozara del amor y del apoyo de sus fans, quienes sufren su fallecimiento, sin importar el país en el que se encuentren.

Debido a lo antes mencionado, incluso la cabecera municipal de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, se sumará al duelo internacional por la muerte del colega de Harry Styles, ¿quieres enterarte de dónde y cuándo será? No te preocupes, porque a continuación te contaremos todos los detalles e incluso te diremos qué materiales deberás presentar para unirte al tributo del querido interprete de grandes éxitos.

De acuerdo con algunos informes, el homenaje en memoria a Liam Payne se celebrará en Laguna del Nainari, en las escaleras de la entrada, en punto de las 16:30 horas, de este sábado 19 de octubre. De manera opcional, puedes llevar algunas fotos del cantante de grandes éxitos como What Makes You Beautiful, Night Changes, For You, Kiss You, Story of My Life y Steal My Girl. En la petición también se menciona que puedes llevar algunas velas.

Preparan homenaje para Liam Payne en Ciudad Obregón

Créditos: Internet

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Liam Payne es uno de los cantantes que triunfó durante la primera y segunda década de los 2000, gracias a One Direction. Lamentablemente, su vida se vio interrumpida, durante su estancia en el hotel CasaSur Palermo, luego de que cayó de una gran altura. Aún a la fecha las autoridades siguen investigando la su muerte, puesto no queda claro si se trató de un hecho accidental o de un suicidio y es que, diversas investigaciones indican que el famoso estaría atravesando un duro momento en su carrera y en el ámbito personal.

De acuerdo con información brindada por la autopsia del músico, la causa de muerte fue politraumatismo, hemorragias internas y externas. De acuerdo con datos proporcionados por la policía de Argentina, el intérprete sufrió graves lesiones derivadas de su caída, lo que le provocó un fallecimiento prácticamente instantáneo. Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires, declaró que la caída ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte”.

Fuentes: Tribuna