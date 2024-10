Ciudad Obregón: Adultos mayores son víctimas de estafas por presuntos préstamos

Ciudad Obregón, Sonora.- Beneficiarios del programa Pensión del Bienestar, aguardan con impaciencia el cobro de su recurso, algunos planificaron sus pagos a realizar, otros contando con lo básico para comer y pese a sus carencias existen defraudadores que buscan aprovecharse de sus necesidades.

Y es que de acuerdo a la organización Sonora Cibersegura, durante el mes de septiembre se reportaron en el estado 13 casos de estafas a personas; José Manuel Acosta Rendón, fundador de la organización, detalló que esas víctimas corresponden a 10 personas mayores y tres que tienen discapacidad.

De estos 13 afectados, dio a conocer que “hemos tenido reportes de personas de la tercera edad y personas con discapacidad, que les han llamado para renovar sus tarjetas donde reciben el depósito del programa social al que corresponden o que han entrado en páginas de Internet falsas donde les han robado sus datos y su dinero”, explicó Acosta Rendón sobre el modus operandi.

Añadió, que este consiste en que los estafadores ofrecen préstamos a los beneficiarios suplantando la identidad del Banco del Bienestar a través de redes sociales, páginas web o mensajes vía WhatsApp, y una vez que la víctima los contacta le solicitan información personal, por lo cual es recomendable no compartir NIP, teléfono, correo electrónico, ni ingresarlos en ninguna página web, dado que el banco nunca te pide esta información.



Explicó que, además distribuyen en redes sociales publicaciones falsas donde ofrecen regalos, premios, créditos o préstamos; medios que atraen a las personas a compartir sus datos personales, a pesar de que estas redes sociales tienen un nivel de verificación, son métodos que pueden tardar horas o incluso días en identificar este tipo de fraude.

Problemática

Joaquín Vega, adulto mayor residente de la colonia Cortinas, compartió que aun cuando ha recibido llamadas donde le ofrecen un supuesto préstamo por parte del programa de Bienestar, no ha caído en la estafa, pero no por estar informado sino porque desconoce el uso de las nuevas tecnologías.

Si me han ofrecido préstamos por teléfono, me preguntan por mis datos, pero yo no le sé a estas cosas, yo cuando depositan vengo al banco y sacó mi dinero con la cajera, ya que tampoco le entiendo al cajero, cuando no puedo venir todos mis movimientos los hace mi hija, pero me imagino que así como yo hay muchos que no le entienden y no dudo que caigan en este tipo de estafas”, declaró.