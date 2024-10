Ciudad Obregón: El tránsito de tráilers en zonas residenciales afecta las vialidades

Ciudad Obregón, Sonora.- Daños a las vialidades, riesgos de afectaciones a las instalaciones hidrosanitarias y cableados, además de un potencial peligro a los residentes son algunos de los riesgos que representa la circulación de unidades pesadas en zonas residenciales y calles no adecuadas para grandes cargas, situación presente en varias colonias del municipio.

Gerardo Rodríguez, arquitecto urbanista, detalló que con la finalidad de una óptima utilización de las vialidades, así como de garantizar una larga vida útil de las mismas, cada proyecto se elabora con base al uso que tendrá, ya que no resulta adecuado, por ejemplo construir calles de bajo impacto vehicular con materiales para soportar pesos excesivos, ya que generan un gasto extra al municipio.

Del mismo modo explicó que por el mismo uso adecuado de las calles secundarias o entrecalles, estas son de dimensiones adecuadas para vehículos de uso doméstico, lo cual dificulta las maniobras de unidades de grandes dimensiones, lo cual pone en riesgo a los residentes, así como al mobiliario de la zona, como postes, cableados o guarniciones.

Reglamento

Luis Rey Chávez Chávez, jefe de tránsito del municipio de Cajeme, explicó que se presentan dos tipos de casos, una cuando estos vehículos son foráneos, es decir de otro estado que porten placas federales, se procede con una multa por transitar en zonas no autorizadas o por no contar con el permiso que el mismo municipio proporciona.

En relación al transitar o dejar estacionados este tipo de vehículos en zonas habitacionales, el funcionario dio a conocer que además de la infracción, de ser necesario se remolca la unidad siempre que se compruebe se esté infringiendo con el Reglamento de Tránsito, particularmente con los artículos 40 y 41.

El reglamento nos marca las áreas donde se pueden estacionar, que no deben de ser vías más amplias que no obstruyan la visibilidad a la circulación, que no afecten la armonía del área habitacional y que no pongan en riesgo la integridad del pavimento, pues estas calles diseñadas para tráfico más ligero”, finalizó.