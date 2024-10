Cobro de piso en Ciudad Obregón; expresidente del Club Rotario denuncia que violencia lo obliga a irse

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia en Ciudad Obregón tiene un nuevo capítulo, el quien era presidente del Club Rotario de Obregón Sur, renunció a su puesto debido a que denuncia ser víctima del cobro de piso, “la violencia me obliga a despedirme de mi querido pueblo Ciudad Obregón”, señala Luis Carlos Salas mediante un comunicado que ha hecho público.

Mediante el posicionamiento el empresario explica que el fenómeno de la delincuencia llegó a su puerta para exigir “cobro de piso” por sus negocios. “No quiero ser víctima como tantos mexicanos lo han sido. Para aquellos amigos que me sugirieron denunciar, les agradezco las intenciones sin embargo en un país donde reina la ignominia, la corrupción, y la falta de justicia, considere en consenso con algunos colegas y familiares era incluso un riesgo el querer darle curso legal a dicha situación”, explica.

Hoy me despido de la ciudad en la que nací y que me vio crecer, por la cual luché incansablemente, siempre intentando mejorarla, aportando desde mi trinchera en cada momento, por la cual convencí a muchos amigos y compañeros de quedarse haciéndolos desistir de partir a otras ciudades en busca de oportunidades, para intentar sacarla adelante, la que me dio tantas alegrías y tan buenas amistades”, escribe el empresario.