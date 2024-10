Ciudad Obregón: Accidentes de motocicletas aumentan en un 40 por ciento

Ciudad Obregón, Sonora.- Falta de precaución, consumo de alcohol o sustancias ilícitas son algunas de las principales causas de que en el segundo semestre del año se presente un incremento del 40 por ciento en los accidentes viales, sobre todo en aquellos donde participan motociclistas explicó la delegación local de Cruz Roja.

El administrador de la institución, José Luis Osegueda Osegueda explicó que en este tipo de siniestros la edad de los involucrados va desde los 18 a los 30 años, señalando que en su mayoría conducen bajo los influjos del alcohol.

Los motociclistas no están siguiendo las normas de seguridad, no respetan las normas de seguridad, en calles donde deben de hacer alto, no lo hacen, siendo el 100 por ciento de las atenciones de los accidentes de motocicletas que hemos atendido por esta causa, con consecuencias lamentables, donde hemos reportado hasta muertes desgraciadamente”, argumentó.