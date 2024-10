Regidor de Cajeme advierte haber sido violentado e intimidado por funcionarios municipales

Ciudad Obregón, Sonora.- Las plataformas digitales de nueva cuenta han servido como medio para señalar presuntos hechos ilícitos en la región, en esta ocasión fue el regidor del PES, Edgar Josué Gutiérrez Lara quien a través de su cuenta de Facebook expuso la tarde del jueves, haber sido objeto de amenazas por parte de funcionarios municipales, a quienes argumentó les solicitó información de sus gastos.

Si me quitan del camino, no pasa nada, así como me lo dijeron en el mensaje, ‘no saben con quién te metes’ me lo dijeron, y recuerda lo que le paso a fulano y zutano, ¿hasta dónde hemos llegado?, la forma de querer intimidar a nosotros la voz del pueblo. Me pongo a pensar cuántos no han sido violentados de esta manera, a cuantas personas que llegamos a querer hacer bien la función administrativa, no se les violenta, amenazándolos, intimidándolos y queriendo que mejor se vayan”, expresó el edil, a través de redes sociales.