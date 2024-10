Regidores denuncian irregularidades en la elección de comisarios en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa lanzó la convocatoria para la elección de comisarios, sin embargo, regidores han abandonado el proceso, denunciando presuntas irregularidades en la elección, las cuales, atentan en contra de la democracia para elegir a los representantes rurales.

Tal es el caso del regidor independiente, Sebastián de Jesús Valenzuela Valenzuela, quien aseguró que se vio obligado a deslindarse de la Comisión de regidores, para conservar la dignidad del servicio público, sin prestarse a presiones de grupos o poderes políticos dentro de la administración municipal.

No tendré mayor participación en la comisión integrada por todos los regidores del municipio de Etchojoa, pues no encuentro las condiciones al debido proceso, así como el respeto a la convocatoria, por lo que no puedo prestarme ante situaciones donde no hay imparcialidad y neutralidad… Como regidor estoy para ayudar al pueblo, no para consentir caprichos de grupos políticos”, aseguró.