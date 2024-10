Lamarque minimiza que la Sader no se instalara en Cajeme; oficinas están vacías

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - “Pues no las han desmantelado, pero ya no están tan establecidas, no sabemos qué se va hacer con eso”, afirmó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, respecto al futuro de las oficinas que se habían habilitado para la operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Lamarque Cano destacó que el futuro o la permanencia de la dependencia federal en el municipio de Cajeme, podría depender del nombramiento del próximo delegado de dicha dependencia en Sonora, relevó o nombramiento que no se ha llevado a cabo en ninguna entidad federativa.

Hasta ahorita, no se ha nombrado delegado estatal de la Sader en Sonora y no sabemos qué va a pasar y no sabemos si va a mantenerse, porque según me informan, hasta ahorita no se han nombrado delegados de Sader en ninguna parte del país”, reiteró Lamarque Cano.

Cabe destacar que fue en marzo de 2019, cuando el Gobierno de Sonora encabezado por Claudia Pavlovich, firmó un convenio de colaboración para que la dependencia pudiera operar en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM).

Lamarque Cano, también dio a conocer que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para que de nueva cuenta se instale en la localidad una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al respecto, señaló que actualmente se cuenta con un módulo que recibe las quejas de los consumidores, sin embargo, cualquier inconformidad se tiene que resolver en la capital del estado y lo que se pretende con la instalación de una oficina, es que los conflictos entre los proveedores y sus clientes se resuelvan en esta ciudad.

Fuente: Tribuna