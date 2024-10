Poder Judicial de la Federación en Cajeme reanuda sus labores

Ciudad Obregón, Sonora.- Previo a que el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó poner fin al paro laboral a partir del pasado 24 de octubre, el cual inició por la inconformidad por la Reforma al Poder Judicial, el Juzgado Séptimo de Distrito en Cajeme reanudó labores desde el 21 de octubre.

Jazmín Angélica Murillo Badilla, jueza Séptimo de Distrito en el estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón, anunció que retomaron labores a partir del 21 de octubre tras un acuerdo entre los trabajadores del juzgado. Aclaró que esta decisión no implica la aceptación de la Reforma Judicial, sino un cambio de estrategia tras dos meses de reducción de actividades que tuvo éxito en crear conciencia sobre la situación judicial.

Esta decisión se toma no como una aceptación de la Reforma Judicial, consideramos que el movimiento está vivo, con independencia y lo mencioné en un espacio que tuve el viernes, de que el consejo haya dicho que la reducción de actividades, porque no fue paro, fue reducción de actividades, ya no pueda seguirse sosteniendo, incluso antes de la circular 23, nosotros ya habíamos decidido regresar conforme la circular 22, pero más que nada entre un acuerdo que tomamos todos los compañeros de aquí del juzgado”, externó Murillo Badilla.