Ciudad Obregón: Ciudadanos ‘bachean’ con escombros calles en mal estado

Ciudad Obregón, Sonora.- “Vengo voluntariamente a tapar estos baches, me advirtieron que el municipio está multando, pero prefiero que me multen y no ver a una persona herida, Dios sabe bien que estoy obrando bien”, expresó Ricardo Leyva quien ante el mal estado de la calle Lázaro Mercado optó por ‘bachear’ con escombros.

Del mismo modo que Ricardo, vecino de la colonia Municipio Libre, residentes de colonias como la Miravalle, Valle Dorado, Campestre entre otras han recurrido a usar escombros en los baches a fin de reducir las afectaciones que causan estas fallas en las calles.

Pedro Vázquez, vecino de la colonia Miravalle, relató que al observar el alto riesgo de accidentes que se presentaba en el cruce de las calles Carlos M. Calleja y Profesor Antonio Caso, se recurrió a tapar los hoyos con escombro, pero a los días de hacerlo recibió un aviso por parte del departamento de Inspección y Vigilancia advirtiéndole que si no retiraba este material en un plazo de tres días, sería acreedor a una multa.

¿En qué afecta eso?, Lo hice por el bien para todos, no lo hice para beneficio propio Los carros seguido caían en los baches, aquí diario encontraba partes de los carros que se dañaban, además está la escuela y genera riesgo para los estudiantes. El señor presidente municipal dijo en una ocasión que si los vecinos lo están haciendo (rellenar baches con escombros) que lo hagan, pero que lo hagan bien y con cuidado, con materiales que no dañen a los carros, y esto es porque ya hemos reportado y no hemos tenido solución de parte del Ayuntamiento”, explicó.

En la colonia Miravalle colocaron

escombros para evitar accidentes

Sobre este tipo de acciones de la ciudadanía, Gerardo Sastré, secretario de Imagen Urbana argumentó que la dependencia a su cargo no tiene competencia en la aplicación de multas, pero calificó como innecesario el que se sancione a la ciudadanía.

Sabemos que es molesto para los contribuyentes que pase el carro y que esté golpeando, cada vez que pasa y muchas veces es más fácil echar escombro y ya de perdida no golpea el vehículo, no hay necesidad de aplicar multas, cuando se atiende la problemática nosotros llegamos y lo sacamos, hacemos el trabajo correctamente, porque tenemos que perfilar, cambiar materiales y luego colocamos el asfalto”, declaró el funcionario municipal.

Del mismo modo detalló que particularmente en la zona mencionada en la colonia Miravalle, así como en la calle Profesor Lázaro Mercado, ya se tienen contempladas para su rehabilitación, argumentando que esa es una zona complicada que requiere de una salida de agua, la cual no se tiene en dicha vialidad.

Por su parte el alcalde Javier Lamarque Cano exhorto a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas he instó a realizar la solicitud ante el Ayuntamiento para que se realicen las obras de bacheo que se requieran de atender.



Estamos trabajando, de eso ya hemos dado muestra y el rellenar los baches en vez de ayudar genera más problema porque por el tipo de material que ponen, cuando llueve escurre a las alcantarillas y las tapa, es un problema no una solución, mejor que lo notifiquen y nosotros vamos a acudir a realizar los trabajos”, finalizó.

Fuente: Tribuna