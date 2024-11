Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “Son muchos años de viajes. Alguien me preguntó ¿y usted por qué es fotógrafo? Yo nunca le he visto una cámara en la mano, bueno, tú nunca has viajado conmigo primero y en segundo lugar, aquí traigo un aparatito chiquito que se llama celular y hoy realiza muchas funciones y eso me ha permitido a mí disfrutar de la naturaleza, de la vida, del mundo que he recorrido”, expresó el profesor Miguel Ángel Castro Cosío, durante la presentación de su nuevo libro ‘Fotografías de Miguel Ángel’.

Rodeado de amigos y familiares, Castro Cosío dio a conocer su nuevo proyecto del cual manifestó sentirse muy contento y orgulloso, explicando que es una obra que ha estado en proceso durante mucho tiempo y que ha sido posible gracias al apoyo de amigos y organizaciones, destacó que su trabajo es el resultado de muchos años de viajes a través del mundo.

Castro Cosío presenta su nuevo libro: ‘Fotografías de Miguel Ángel’

El autor relató que cada una de las imágenes evocan un momento especial, una historia detrás de cada una de las impresiones captadas en punto de su vida y que a diferencia de estas, le liberan un recuerdo, que a través de este libro puede compartir con conocidos. Este libro de fotografías es un proyecto que marca una etapa en su vida como aficionado a la fotografía.

Nacido en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 19 de octubre de 1950, Castro Cosío, desde hace años se ha convertido en un orgulloso cajemense, donde su vocación de liderazgo lo ha llevado a ganarse el respeto y cariño de la gente de Ciudad Obregón, su visión transformadora le ha llevado a ejercer no solamente un liderazgo desde la movilización social, sino que ha proyectado a los miembros de su organización hacia el desarrollo de proyectos productivos estratégicos en el país, entre ellos el desarrollo de la acuicultura en el estado de Sonora.

Fuente: Tribuna