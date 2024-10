Tren de Nogales se construirá en este sexenio: "Ese es el objetivo", dice Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jefa del Ejecutivo Federal mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este viernes 4 de octubre de 2024. En esta ocasión, la presidenta afirmó que el Tren de Nogales, proyecto del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), se construirá en este sexenio, y que ya se están realizando las investigaciones correspondientes.

Tras ser cuestionada sobre los proyectos ferroviarios en el estado de Sonora, la primera presidenta de la República compartió que el día de ayer, jueves 3 de octubre, tuvo una reunión ver los avances "¿Qué se está haciendo ahora?", se cuestionó la doctora, quien apunto que está en marcha el análisis de derecho de vía; los estudios de demanda y la definición del proyecto; el tipo de norma que llevarán las vías; en dónde serán necesarias dos vías.

Claudia Sheinbaum habló del proyecto del tren de Nogales. Foto: Facebook

Informó que su equipo de trabajo, el cual lleva varios meses analizando los nuevos proyectos del Gobierno Federal, también ya está revisando cuándo será pertinente realizar el estudio de impacto ambiental; "se está trabajando en eso", mencionó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

Asimismo, comentó que ayer también se reunió con las tres principales empresas fabricantes de trenes Alstom, Calt y Siemens, de las cuales dos tienen plantas en la República Mexicana. Sheinbaum Pardo les preguntó qué posibilidades tienen de realizar 80 trenes en los seis años de su Administración; no obstante, no compartió las conclusiones. Solo agregó que el Gobierno busca que los trenes se armen en México, para fortalecer la industria en el país, así como la economía.

Finalmente, ante la pregunta de si el tren de Nogales se construirá en este sexenio, Sheinbaum respondió que "ese es el objetivo".

Sí hay presupuesto para estos proyectos

La nueva presidenta de México apuntó que, pese a las críticas, sí hay presupuesto para la realización de estos proyectos en todo México, no solo en Sonora. Agregó que, en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, seguirá la construcción de la carretera de Guaymas a Chihuahua y de Bavispe a Casas Grandes, ya que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que le diera prioridad a esos proyectos. No obstante, no compartió más detalles.

Fuente: Tribuna / Conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo'