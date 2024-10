Ciudad Obregón: Génesis Isabel lucha contra la leucemia con la fuerza de su inocencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Afrontar una dura enfermedad es un fuerte reto para cualquier persona ya que exige mucha fuerza y voluntad, cualidades con las que, por las ganas de vivir una infancia alegre, la pequeña Génesis Isabel a sus cinco años de edad, ha afrontado con una sonrisa fruto de su inocencia.



Ajena a comprender que sus padecimientos, derivados de contraer leucemia linfoblástica aguda, no son normales, y es que desde la temprana edad de tres años fue diagnosticada con la enfermedad llevando hasta la fecha un riguroso tratamiento de quimioterapia, ni la escasez de recursos, ni las limitaciones sociales por su enfermedad han podido borrarle su hermosa sonrisa.

Francisca Estela, abuela de la guerrera, compartió en entrevista para TRIBUNA que tras la muerte de su esposo, sus cuatro nietos se han vuelto la razón de seguir, sobre todo por Génesis quien debido a su enfermedad requiere de una buena alimentación, pero la falta de recursos le dificulta el poder brindarle lo que requiere.

No tiene una alimentación adecuada, puede recaer por su enfermedad, por sus quimios, somos de escasos recursos y para nosotros hasta el pollo está caro y no podemos comprárselo, generalmente come espagueti y cuando llegamos a tener dinero le llegamos a comprar una pizza; hago rifas para poder ayudar a mi hija en los gastos, y poder hacerle una sopita de verduras o algo de carne”, expresó Francisca.