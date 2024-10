Comisiones de regidores se olvidan de la oposición y paridad de género en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La bancada de oposición en el Ayuntamiento de Navojoa, denunció la falta de voluntad política por parte del presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, para incluirlos incluidos en la conformación de las comisiones de regidores claves que les pudiera permitir realizar un verdadero trabajo de contrapeso en su administración.

Además de ello, los ediles también denunciaron la falta de paridad de género, debido a que la mayoría de las comisiones de regidores son presididas por hombres, mientras que ninguna regidora de oposición presidirá alguna de ellas, a pesar de haberlo solicitado.

SON EXCLUIDOS

Para los regidores, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública resulta vital para ejercer una mayor claridad en el quehacer político y financiero de la comuna, sin embargo, por petición del alcalde, esta es integrada en su mayoría por regidores de Morena y partidos aliados, siendo la única oposición, la regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Creo que desde ahí estamos mal, se está mandando un mensaje de temor, sobre que no quieren que participemos en la Comisión de Hacienda, por opacidad o no sé cuál es el motivo por el que no se nos permite participar... No estoy de acuerdo en cómo se conformaron las comisiones”, indicó Víctor Félix Káram , regidor del Partido Acción Nacional ( PAN ).

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Rosa Alicia Ortega Ramírez, denunció la falta de paridad de género en la designación de las comisiones, así como la ausencia de una verdadera representación plural.

(Las comisiones) No reflejan ni la paridad de género ni el espíritu democrático… Lo que me preocupa aún más es que cuatro mujeres de la oposición no presidimos ninguna, quizás no la quieren pero yo si pedí una; esto no es una simple omisión, sino que es una exclusión que atenta en contra del espíritu de la paridad de género”, puntualizó.