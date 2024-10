Maquillista navojoense participa en el New York Fashion Week 2024

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Paulina Terminel Borbón, es una joven navojoense que ha logrado llevar su talento y pasión por el maquillaje hacia la ‘capital mundial de la moda’, como es conocida la ciudad de Nueva York, participando en la última edición del ‘New York Fashion Week’, el evento de moda más importante.

Conocido en español como la ‘semana de la moda’, el NYFW es el evento que concentra a los mejores diseñadores de moda en el mundo, quienes dan a conocer las nuevas tendencias en ropa, maquillaje y peinados.

SU HISTORIA

Desde muy pequeña, Paulina practicaba maquillando a sus hermanas, primas y amigas, sin imaginar que años más tarde, su talento y dedicación le permitirían cumplir uno de sus sueños, maquillar a ‘súper modelos’ en eventos de talla mundial.

Es algo que yo decía en mi instagram, que ni en mis más grandes sueños me lo imaginaba, sentía que el Fashion Week era algo ‘wow’ y el auto sabotaje muchas veces nos hace sentir que no somos tan buenos o que no podemos llegar a tanto, pero la verdad es que la oportunidad se me presentó sin andarla buscando y eso es algo que agradezco mucho”, afirmó.

Poco a poco, el talento de Paulina comenzó a deslumbrar a sus amigas, quienes a su vez, la empezaron a recomendar con más jóvenes. Este reconocimiento, generó en la joven, la inquietud en profesionalizarse, por lo que decidió estudiar la licenciatura en Cosmiatría en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Siempre me ha gustado todo lo que es la belleza, cuando comencé a maquillarme sola, mis amigas me preguntaban quién me había maquillado y después a ellas les preguntaban y así sucesivamente empecé a trabajar por hobby en mi casa y ya después pensé en especializarme porque me gusta mucho y es un buen trabajo”, recordó.

La joven maquillista navojoense en uno de los bulevares de Nueva York

FASHION WEEK

Su participación en la ‘semana de la moda’ en la ciudad de Nueva York, comenzó a raíz de la invitación de Ana Armas, una reconocida estilista originaria de Ciudad Obregón, quien notó el potencial de Paulina.

No me lo podía creer, obviamente es el sueño de toda maquillista, peinadora y diseñadores también, pero no lo podría creer, estaba en shok cuando me invitaron, no sabía si se haría, pero gracias a dios todo salió súper bien”, expresó.

Paulina aseguró que los cinco días que colaboró en el Fashion Week, le permitieron reducir sus tiempos, mejorar sus técnicas, así como conocer las nuevas tendencias de maquillaje, las cuales, buscará aplicar en las jóvenes del municipio de Navojoa.

La verdad es algo muy estresante pero es muy bonito, es una adrenalina muy padre. Por ejemplo, yo normalmente tardo una hora en maquillar y ahí nos daban como máximo 30 minutos… Además nos damos cuenta de las tendencias que vienen, como los delineados, viene mucho color y menos pestaña”, mencionó.

Por último, exhortó a todas aquellas jóvenes interesadas en adentrarse en el mundo del maquillaje y la moda, a no desanimarse y a demostrar el talento que tienen, debido a que eso es fundamental para cualquier profesional.

Cuando estaba chica y me gustaba el tema del maquillaje, mis papás dudaban mucho sobre si era una carrera en sí, y yo se los demostré que sí, que es un trabajo… Hay que demostrar al mundo lo que nos gusta, siempre hay que intentarlo y demostrar que eres buena y que todos los sueños se pueden alcanzar”, puntualizó.

Fuente: Tribuna Sonora