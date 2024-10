Atraso de rehabilitación de calle afecta a ciudadanos en la colonia Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Afectaciones económicas a los comercios de la zona, dificultad de la movilidad de los habitantes, persistente presencia de polvo en las viviendas, son algunas de las afectaciones que vecinos de la colonia Cajeme sufren ante la falta de avances de la obra de rehabilitación de la calle Aquiles Serdán.

El pasado 20 de junio de 2024, el alcalde Javier Lamarque Cano dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación con carpeta asfáltica y renovación de red hidrosanitaria en la calle Aquiles Serdán, entre las calles General Pedro María Anaya y Antonio Rosales, anunciando una inversión de dos millones 300 mil pesos.

A tres meses y 17 días del inicio de obra, los vecinos de la zona señalan que si bien es una obra que tenían mucho tiempo solicitando, consideran que el avance que presenta es muy lento lo cual ha ocasionado afectaciones no solo a los comercios de la zona sino a los propios residentes del lugar y calles aledañas.

Ya van varios meses y no se ve para cuando van a terminar esta obra, si nos causa molestias, porque esta vialidad es la usada por los camiones y los taxis colectivos, ahora tenemos que caminar por la tierra para poder salir a tomar el transporte, además de que muchos ni el carro podemos sacar de la casa, por la calle cerrada”, compartió Juana Maldonado residente de la colonia.

Por su parte, Ismael Bustillos, señaló que los comercios han sufrido grandes pérdidas económicas al ver reducida la afluencia de clientes.

En los abarrotes, varios proveedores han dejado de repartir, tanto por la dificultad de llegar, como por las pocas ventas, hay negocios que como el caso de los talleres mecánicos que de plano han dejado de laborar por varios meses, además de que las rutas alternas no están en condiciones, por ejemplo, la calle General Pedro María Anaya no se puede transitar por las aguas negras, entonces si es difícil aguantar tanto tiempo así, y más cuando vemos que la maquinaria pasa días enteros sin moverse, es cierto que se requiere de esta obra, pero también requerimos el volver a nuestras actividades normales”, señaló.

David Llamas, ingeniero civil, explicó que este tipo de retrasos pueden obedecer a diversos factores como es el presentarse un clima adverso, tal es el caso de las lluvias, que obligan a retrasar los trabajos para que no tenga una mala finalización, así como condiciones que no se tenían previstas en el presupuesto inicial, tales como fallas en la red hidrosanitaria que no estaban contempladas.

De cualquier manera estos atrasos son parte de una mala planeación, ya que se deben de considerar todos los factores antes de presentar un proyecto, así como la propuesta de tiempos para cumplir con la obra y así evitar este tipo de atrasos que afecta al usuario, en este caso a los residentes”, señaló.

Con la finalidad de conocer el cronograma de obra, así como el estatus de la misma, se buscó al titular de Imagen Urbana Municipal, Gerardo Sastré sin tener alguna respuesta.

