Canaco Ciudad Obregón reitera el llamado a los comercios para cuidar el agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante los niveles bajos que hay en la presa y la percepción pluvial nula, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la región reiteró el llamado tanto a la ciudadanía como al sector comercio a hacer buen uso del recurso hídrico existente.

Esteban Brajcich Roki, vicepresidente de Turismo de la Canaco en Cajeme explicó que ante el panorama negativo de contar con una pronta recuperación de los niveles de almacenamiento del vital líquido en las presas de la región, lanza el llamado para regularizarse en los pagos al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) con la finalidad de poder contar con una mejor infraestructura que permita no desperdiciar el recurso.

Llamar a la ciudadanía en general que tenemos que cuidar el agua, no la podemos estar desperdiciando, no se ve por donde se puedan recuperar las presas, teníamos la esperanza del ciclón que no llegó, por eso el llamado es invitar a la gente a cuidar el recurso que tenemos”, declaró.