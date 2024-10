Vecinos de la colonia Casa Real cierran calles en protesta por presencia de aguas negras

Ciudad Obregón, Sonora.- “Tenemos un cochinero de aguas negras por el problema de drenajes tapados, tenemos años y por más reportes que hacemos nadie nos hace caso, por eso cerramos la calle, para que volteen a vernos”, expresó Silvia residente de la colonia Casa Real.

Cansados de sufrir las afectaciones derivadas de calles anegadas de aguas residuales, este lunes vecinos de la colonia Casa Real cerraron la circulación de las calles Avenida San Merino y Buckingham, en exigencia a que se les brinde una solución a la problemática de drenajes colapsados en dicha zona del noreste de Ciudad Obregón.

La representaste de los vecinos, detalló que la problemática la sufren desde hace años, argumentando que pese a que se realizan las denuncias ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), no se ha tenido una respuesta favorable.

Es una cosa insufrible, no se puede ni respirar, ya es un foco grandísimo de infección que tenemos en la zona, no solo es en estas calles, es en toda la colonia, aquí hay mucha gente, adultos mayores, niños y no se puede vivir así, ya tenemos enfermedades recurrentes como dolores de cabeza, vómitos además de mucho insecto”, señaló.