Javier Lugo, la voz oficial del estadio ‘Ciclón’ Echeverría’ por casi tres décadas

Navojoa, Sonora.- Durante casi tres décadas, Gilberto Javier Lugo Sánchez, se ha convertido en el fiel compañero de los aficionados al ‘Rey de los Deportes’ en el sur de Sonora, pues desde 1998, es conocido como la voz oficial del estadio Manuel ‘Ciclón’ Echeverría, casa de ‘Los Mayos’ de Navojoa.

Su pasión por el béisbol fue transmitida gracias a su padre, así como los amigos de su infancia, con quienes pasaba las tardes jugando a la pelota en la década de los 80’s, sin imaginar, que años después y a través de los micrófonos, se convertiría en un ícono del béisbol en la región del Mayo.

LA VOZ OFICIAL

Con tan sólo 26 años de edad, Javier Lugo recibió una invitación que le cambiaría la vida. Antonio Ortega un reconocido ex locutor de radiodifusoras locales, observó en él, su pasión y conocimiento deportivo, pero sobre todo, su habilidad para desenvolverse frente a los micrófonos, por lo que no dudó en proponerlo como la nueva voz del ‘Ciclón’ Echeverría, en sustitución de Pedro Flores, un reto nada sencillo para el joven.

En la temporada 98-99 el club Mayos hizo una reestructuración en cuanto al sonido del estadio… Yo era reportero del Informador del Mayo y conocía a Toño Ortega , siempre trataba de opinar sin que me preguntaran, específicamente de béisbol. No sé qué vio en mí, pero me invitó a su noticiero a participar en deportes y luego a realizar la prueba para ser la voz oficial de los Mayos , donde aún sigo 27 años después”, detalló.

Para fortuna de Javier, el segundo y último campeonato del club Mayos se presentó al siguiente año de trabajo, sin embargo, recordó que fue una prueba de fuego para lo que sería el resto de su carrera.

Cabe señalar que el compromiso de Javier Lugo hacia la afición navojoense ha sido al grado de que únicamente se ha ausentado a tres juegos en los casi 30 años de trabajo.

La primera vez que fallé fue por una cuestión académica, llevaba una racha de casi 300 juegos locales consecutivos sin fallar. La segunda vez fue cuando me operaron y aunque pensaba regresar al mismo tiempo que el equipo me fue imposible y la tercera ocasión que fallé, fue por un evento familiar muy importante donde no podía fallar… Fueron tres ausencias las que he tenido en más de 25 años”, aseguró.