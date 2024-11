La experiencia y juventud coadyuvan en la Cruz Roja de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la rutina de revisión de equipos, insumos e incluso tomar un café platicando con los compañeros, el día de un paramédico apenas está por comenzar, y es que tras recibir un llamado, desde ese momento todo puede pasar y tienen que estar preparados para cualquier adversidad.

En Cruz Roja la preparación y vocación de ayudar son un binomio que no distingue edad ni género, y que amalgama a sus integrantes como una gran familia, dispuesta a arriesgar su vida por salvar la del prójimo, tal es el caso de Arleth y Jesús.

Con solo 22 años de edad, y con aproximadamente dos meses de ser miembro de la institución de rescatistas, Arleth Marbella González se dio a conocer mediáticamente por su labor en uno de los llamados que atiende cada jornada, logrando salvar la vida de un electrocutado a inicio de semana.

Mi mamá ese día me marcó y me dijo, ‘estoy muy orgullosa de ti hija’, mi papá también trabaja casi todo el día y no lo veo más que en las noches y le dije, me van a hacer una entrevista. ‘Me mandas saludos’ respondió, se sienten muy orgullosos de mí como paramédico y pues como hija”, compartió.