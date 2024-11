Diputados cajemenses sin agenda de propuestas concretas para su municipio; se enfocan en aprobar Plan C

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde la instalación de la LXIV Legislatura en el Congreso de Sonora y de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, el trabajo de los congresistas se ha enfocado en aprobar las reformas del Plan C lo más pronto posible. Sin que hasta el momento se vea una propuesta propia que aporte al distrito o municipio de donde estos legisladores son emanados.

Tomando en cuenta que la función principal de un diputado es la de legislar, es decir, presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarias para el beneficio de los ciudadanos, se esperaría que los representantes del pueblo llegarán al congreso con propuestas puntuales y factibles, pero con los legisladores cajemenses no es del todo así.

A levantar la manita

Desde que inició la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, el pasado primero de septiembre, los legisladores ya aprobaron: la polémica Reforma al Poder Judicial y sus leyes secundarias, la reforma que plasma el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución, la reforma para usar vías ferroviarias para transporte de pasajeros, la Reforma a la Guardia Nacional, la Reforma Energética, la Reforma de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la reforma que convierte a Infonavit en constructor de vivienda, la reforma en materia de salario mínimo, la Ley Silla y, claro, la Reforma de Supremacía Constitucional.

La representante del Distrito Federal 6 en Sonora, que es Ciudad Obregón, Anabel Acosta Islas ha dado cuenta en sus redes sociales, principalmente Facebook, que ha sido partícipe de la aprobación de estas reformas. De acuerdo con la página de la Cámara de Diputados, del 3 de septiembre al 23 de octubre, Acosta Islas ha votado 14 veces a favor de distintas reformas promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través del Plan C, pero también ha estado ausente en dos ocasiones, 9 de octubre y 14 de octubre, cuando se votó por las reformas constitucionales sobre empresas públicas del Estado y cuando se aprobaron las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial.

La misma página de la Cámara de Diputados no registra propuestas o iniciativas presentadas por la diputada en ninguna de las comisiones a las que pertenece (Ciencia, Tecnología e Innovación; Deporte, donde es secretaría, y Energía). Y sus intervenciones en el pleno han sido para respaldar las reformas del oficialismo, sin proponer cambios. Igualmente en sus redes sociales, sus posteos tienen que ver con reformas del Plan C y no con trabajo legislativo propio.

Entrevistada por esta casa editorial, Acosta Islas dijo que entre los principales proyectos que pretende impulsar está la gestión de recursos para impulsar el mejoramiento de espacios deportivos. Agregó además la necesidad de realizar gestiones ante diferentes dependencias, para mejorar las condiciones en las que se encuentra la infraestructura hidrosanitaria de Cajeme, así como para continuar con la rehabilitación de avenidas.

De cuándo lo hará y cómo lo hará, la legisladora no abundó más. Por el contrario, ha aprovechado sus visitas a Ciudad Obregón para hablar de la Reforma al Poder Judicial. Además, la diputada presumió en sus redes sociales su viaje a Ginebra a la Asamblea anual de la Unión Interparlamentaria, de los frutos en beneficio de Cajeme, aún no se sabe nada.

Polémicas y fast track

Por el mismo rumbo ha ido el Congreso Local, quienes han aprobado todas reformas que vienen desde lo federal y lo han hecho en fast track, como la Reforma al Poder Judicial, la Reforma de la Guardia Nacional o la Supremacía Constitucional, donde la misma noche que se aprobó desde el Congreso de la Unión citaron para avalar la reforma. Lo último le valió muchas críticas a los legisladores, pues la ciudadanía cuestionó su rapidez para leer las propuestas del Ejecutivo y aprobarlas.

Además de ello, los diputados locales aprobaron la muy polémica Ley de Protección y Bienestar Animal que desencadenó marchas y confrontaciones con los galleros de la entidad. Teniendo que ‘doblar’ las manos y hacer los cambios necesarios para que la actividad gallística continúe tres años más.

TRIBUNA revisó el trabajo legislativo de los cinco diputados que provienen de Cajeme (Héctor Rául Castelo Montaño, Ernestina Castro Valenzuela, Deni Gastélum Barreras, Emeterio Ochoa Bazúa y Jesús Manuel Scott Sánchez) por medio de sus redes oficiales, boletines y la propia página del Congreso del Estado y sólo tres de ellos han tenido propuestas propias, aunque no enfocadas a mejorar el municipio.

La primera fue la diputada morenista Ernestina Castro Valenzuela quien propuso modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. El segundo, Emeterio Ochoa Bazúa, quien presentó una iniciativa para crear la Comisión Legislativa Especial de Atención y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora. Y el tercero, Jesús Manuel Scott Sánchez, quien propuso una iniciativa para que elementos de tránsito municipal sean equipados con cámaras corporales para la realización de sus labores, pero mayormente va encaminada a Hermosillo.

De los otros legisladores no se encontraron propuestas propias. Más que trabajo en conjunto por bancadas o en redes sociales, destacaron haber votado a favor de las reformas, que como ya se mencionó son impulsadas desde el Congreso de la Unión y pertenecen al Plan C de AMLO. O en el caso del legislador Castelo Montaño, que se ha enfocado en hacer eco de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

TRIBUNA buscó a cada uno de los legisladores para preguntarles cuál sería su trabajo en favor del municipio respondiendo únicamente Castelo Montaño y Ochoa Bazúa. Héctor Raúl destacó que actualmente sus esfuerzos están concentrados en apoyar a los productores de la región, a fin de hacerle frente a la crisis por la que atraviesa la actividad agropecuaria.

También manifestó que buscará que a Cajeme se le asignen más recursos de los que le fueron asignados en años anteriores, por lo menos los 20 millones de pesos que equivalen al factor inflacionario. Por su parte, Ochoa Bazúa destacó que su trabajo en el poder legislativo no solo se centra en Cajeme, sino que sus iniciativas están planteadas en beneficio de los sonorenses en general.

Sin embargo, en lo que concierne a Cajeme, el legislador indicó que desde el Congreso del Estado impulsará el tema de la rehabilitación y reconstrucción de las vialidades del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), el cual consideró un tema prioritario. Ochoa Bazúa también dio a conocer que desde la máxima tribuna del estado se sumará a las voces que demandan a las autoridades federales, más apoyos y programas que coadyuven a mitigar los efectos negativos generados por la sequía.

Fuente: Tribuna