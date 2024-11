Drenajes colapsados: Un añejo problema en los municipios del sur de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Charcos con aguas verdes en cuadras enteras, olor pestilente e infecciones recurrentes, así es un día en las diferentes colonias en Guaymas, Cajeme y Navojoa. La mala infraestructura del drenaje es una situación generalizada que las administraciones aún no logran resolver.

El principal drama es que en estos tres municipios la red hidrosanitaria básicamente ya no sirve y la inversión que deben hacer los gobiernos para una sustitución completa es superior a los 500 millones de pesos, por lo que las limitaciones financieras sólo permiten trabajar de a poco.

Pese a inversión, siguen fugas

Los vecinos de la colonia San Vicente tienen que vivir encerrados porque el olor que desprenden las fugas es insoportable. De ello da cuenta Maribel Soto, vecina del sector en la calle 12 y avenida 6, quien relató que, pese a la inversión que dicen las autoridades haber realizado, en la mayoría de las ocasiones los andadores y canchas deportivas se encuentran inundados de aguas de drenaje.

"Esa agua termina en el mar, y nos dijeron que el problema es que se descompone o se roban el cableado del rebombeo que está a un lado del panteón, ya hemos pedido mucho que se arregle esto, pero yo ya me cansé, ya ni salgo, me la vivo encerrada porque no se aguanta la peste".

Los vecinos sufren por los drenajes

En otras muchas colonias, la situación resulta la misma como en la Jordan o el sector Niza donde los habitantes de la zona claman por una solución. Sin embargo, la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas asegura que del periodo de agosto a octubre las fugas de drenaje se han logrado reducir hasta en un 80 por ciento.

Manuel González Robles, administrador de la dependencia estatal, destacó que los números se deben a los trabajos de mantenimiento a la red de drenaje y la inversión de 70 millones de pesos por parte del gobierno estatal. González Robles afirmó que con la inversión realizaron el equipamiento de 17 cárcamos de bombeo ubicados en diversas zonas de Guaymas.

Un riesgo sanitario

En Navojoa, entre el 30 y 40 por ciento de la red de drenaje se encuentra colapsada, debido a que ya cumplió más de 60 años de vida útil, según datos del propio Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).

Sin embargo, pensar en la sustitución completa de sus tuberías resulta casi imposible, ya que esto representaría una inversión superior a los 700 millones de pesos (mdp), por lo que decenas de familias, continuarán viviendo entre aguas negras.

Tal es el caso de los vecinos de la colonia Ampliación Beltrones, uno de los sectores más afectados en la ciudad, donde según vecinos, el problema de aguas negras en sus calles, lleva varios meses sin atenderse.

Así nos encontramos desde hace meses, ya fuimos a hacer el reporte correspondiente ante las autoridades y no más nos dicen que si vendrán y nada… Ojalá que las personas competentes nos pongan atención, ya que tenemos niños, adultos mayores y no sé puede vivir con esos olores fétidos de aguas negras", señaló Laura Armenta, vecina afectada.

Por su parte, Artidoro Lagarda Yescas, director general de Oomapasn, precisó que gran parte del problema de los drenajes colapsados en la ciudad, se deben a que los cárcamos de rebombeo no están funcionando, lo cual, impide que el flujo de aguas negras llegue a la planta tratadora.

Estamos hablando de alrededor de 300 litros por segundo de aguas negras que van a llegar y en estos momentos no están llegando por lo que se quedan en las calles, patios y casas… Vamos a buscar que toda esa agua llegue a su destino que es la planta tratadora", indicó.

Para ello, aseguró que actualmente, se encuentran trabajando en la rehabilitación del colector Nogalitos, una obra por parte del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con una inversión cercana a los 50 mdp.

"La obra consiste en una tubería de 36 pulgadas que viene y acarrea toda el agua negra de las 40 colonias del sector oriente y de los 60 mil habitantes de Navojoa. Son 2.7 kilómetros de tubería, la cual viene por la calle Sufragio Efectivo y se une con la tubería de Pueblo Viejo", afirmó.

Según las autoridades, se espera que la obra concluya como máximo el próximo 20 de diciembre, lo cual, ayudará a que bajen considerablemente los niveles de colapso en la ciudad, principalmente en el sector oriente.

Mal de siempre

El problema de drenajes colapsados es un mal añejo en Cajeme, en colonias como la Faustino Félix, Jardínes del Valle, la Primero de Mayo, entre muchas otras lo viven todos los días. Y es que de acuerdo al director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (Oomapasc), Fructuoso Méndez Valenzuela, de los dos mil kilómetros de la red hidrosanitaria el 30 por ciento presenta algún daño.

El funcionario detalló que, desde el primero de enero al 31 de octubre, el organismo ha atendido alrededor de siete mil fugas de agua, un promedio de 700 fugas por mes, mientras que en el caso de drenajes colapsados se han trabajado 11 mil 187 drenajes, mil 119 como media mensual, de los cuales en promedio se han requerido trabajos mayores en 800 drenajes.

Hemos atendido 19 mil acciones más o menos en ese lapso, mensualmente la ciudadanía reporta cerca de mil 583, que son reportes de todo tipo, muchas veces dice la gente que tardamos en ir a reparar, pero deben de comprender que existen zonas prioritarias, pero todos los reportes se atienden", señaló.

"Los colectores principales de Ciudad Obregón ya su vida útil se acabó, por lo cual estamos ahorita trabajando en repararlos, vamos por partes, ya que cada parte vale más de cuatro millones, pero si están bien los conectores, pues el agua la vas a tener por donde ser conducida y aunque estas obras se vean caras, es lo más barato que hay que hacer, si tú tienes por donde sacar agua, ya ahorrarte todo ese dinero que haces en visitas, en gasto de combustible, máquina, refacciones y todo lo que conlleva que es muy caro. Al año nosotros invertimos cerca de 100 millones de pesos en pagos a contratistas, en pagos a talleres, en pagos a equipos", explicó Méndez Valenzuela.

"Para dar mantenimiento constante, pues necesitamos que el organismo tenga recursos para hacerlo, somos 450 mil gentes aquí en Cajeme, pero pues no queremos pagar y queremos vivir bien pues, aunque tuviéramos toda la ciudad con tuberías nuevas seguirían los reportes, ¿Por qué? Porque no hay cultura, la gente quiere aventar todo a los drenajes y nos provocan tapones, necesitamos que la gente siga pagando para dar mantenimiento", señaló.

Fuente: Tribuna