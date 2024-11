Exceso de basura y fugas de agua, los principales rezagos del multifamiliar en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Maleza, incendios y basura, son parte de los problemas que rodean al edificio multifamiliar en Navojoa, por lo que vecinos exigieron la visita de la Secretaría de Servicios Públicos, antes de que este ‘foco de infección’ se convierta en un riesgo para las familias.

El inmueble se encuentra ubicado sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con la calle general Otero, en el centro de la ciudad, sin embargo, debido a su antigüedad, algunos de los departamentos han sido abandonados por sus inquilinos originales, lo cual, aumenta el rezago del edificio.

LA DENUNCIA

Vecinos del edificio multifamiliar, denunciaron que debido al problema de recolección de basura en el sector, personas ajenas al inmueble acuden a tirar sus bolsas de basura a las jaulas del edificio, por lo que en ocasiones se satura.

Sin embargo, ante la falta de recolección, algunos vecinos acostumbran quemarla, lo cual, además de la molestia que el humo contaminante genera, pone en peligro a los departamentos aledaños.

Esto no es nuevo, no se vale que gente de otros lados vengan a hacer daño al edificio, como se puede ver, las jaulas están quemadas, al rato no vamos a tener en donde echar nuestra basura… pero también se corre el riesgo de que el fuego se expanda y alcance algún departamento o auto”, señaló María, vecina afectada.