Huatabampo: Mujer organiza fiesta masiva para festejar su divorcio y quema su vestido

Huatabampo, Sonora.- A menudo se piensa en los divorcios como una situación triste de la que es difícil recuperarse emocionalmente, pero para una mujer esta experiencia significó una cosa totalmente diferente. Incluso fue motivo de celebración por el que organizó una fiesta a la que acudieron decenas de invitados para festejar que, por fin, disolvió su matrimonio civil con su ahora exmarido.

El evento, poco convencional, no tardó en captar la atención en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Según se puede ver en las fotografías y videos, la actividad que incluyó entretenimiento, un banquete y convivencia entre varias personas, llevaba por nombre DivorcioFest y tuvo lugar en Etchoropo, Huatabampo. La protagonista de la reunión fue identificada como Marbyla Borbón, quien no escatimó en gastos durante la organización de la fiesta.

Quema del vestido de novia

Ya que no existen rituales específicos para una celebración de divorcio, como si los hay para una boda (entrega de arras, lazo nupcial, anillos y hasta el beso para cerrar la ceremonia), Borbón se las ideó para que la ocasión fuera igual de significativa. Para ello, inició con la quema simbólica del vestido de novia, seguido por un baile al estilo de vals en el que estuvo acompañada de su corte de honor.

En comentarios, internautas se sorprendieron por la inusual gala. Insinuaron que la relación tuvo que ser realmente tormentosa para que el cierre de este ameritara un gran homenaje. Además, le hicieron llegar felicitaciones en esta nueva etapa de vida que está por comenzar la excónyuge. Incluso, algunas mujeres consideraron que fue un concepto espectacular y lamentaron que no se les ocurrió cuando ellas se separaron de sus parejas. "Yo lo heche a la basura como no se me ocurrió antes", se puede leer.

En las imágenes se observa como todos los presentes disfrutaron del ambiente festivo. Se les ve bailando y grabando con sus teléfonos celulares todo el espectáculo que seguramente perdurará en sus memorias. Además de la música norteña, hubo risas, brindis y abrazos para reconocer que también las rupturas pueden ser felices.

