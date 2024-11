Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La actual sequía que enfrenta el municipio ya ha afectado a la producción agrícola, pero de no presentarse una mejora en las condiciones en la próxima temporada de lluvias el problema se podría extender a otros sectores, actualmente el sistema de presas presenta el 19.0 por ciento de su capacidad.



De acuerdo a cifras presentadas por el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), durante la última quincena de junio se registró el menor almacenaje de agua con sólo un 10.8 por ciento de la capacidad total de las presas, y tras la temporada de lluvias el máximo almacenaje se registró en la primera quincena de septiembre con mil 391.3 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, es decir un 19.9 por ciento de capacidad.

Con la ausencia de lluvias y el gasto que se tiene comprometido para diversos usos, como es el consumo humano, hasta la jornada de ayer, se cuenta con mil 333.5 Mm3, lo que representa el 19.0 por ciento de agua en el sistema de presas del Río Yaqui.

Por lo anterior, y previendo afectaciones no solo en la economía local, sino considerando la posibilidad de no contar con una mejora significativa en la recuperación de agua para 2025, representantes de distintos sectores han llamado a hacer un uso adecuado del líquido, no solo en sus giros, sino a la comunidad en general.

Niveles en el sistema de presas del Río Yaqui continúan a la baja

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la localidad en voz de su presidente, Gustavo Cárdenas García emitió un llamado para no desperdiciar el recurso hídrico, argumentando que de no atenderse la problemática de manera preventiva podrían presentarse problemas incluso para el consumo humano.

Aún hay ciudadanos que no cuidan el recurso, que mantienen la práctica de regar en los lugares donde no se tiene pavimento, no se dimensiona la problemática presente, ya que aún se abre la llave y sale agua, pero de continuar las condiciones climáticas adversas para la captación del líquido, se podría llegar a medidas extremas como el tandeo en el servicio que ofrece el organismo operador municipal”, señaló.

En lo referente al sector industrial, el presidente de Canacintra en Cajeme, expresó que para las empresas que requieren insumos agrícolas para su funcionamiento son las que se verán mayormente afectadas por lo cual el apostar por la industrialización de la región ayudará a eficientar el uso de agua.

El sector industrial no es uno de los que se le apoyen por circunstancias de crisis, y habrá empresas que sufrirán y tendrán que aplicar el ingenio para salir a delante”, declaró Francisco Fernández titular de la Cámara, agregando la importancia de transformar la economía local a una actividad industrial, disminuyendo así el requerimiento de agua.

Cabe señalar que el Oomapasc informó que el problema del desperdicio del líquido se puede acrecentar de no tomar como usuarios, las prevenciones necesarias dentro de los hogares, exhortando a ahorrar el consumo.

