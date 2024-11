Ciudad Obregón: Cierran vialidades por falta de avances en caso de desaparición de Jesús Enrique

Ciudad Obregón, Sonora. - Como una medida de desesperación calificó Esmeralda Corral, tía de Jesús Enrique Contreras Corral, desaparecido el pasado 10 de octubre, el cierre de la circulación de la calle Jalisco, a un costado del Centro de Procuración de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Explicó que dichas medidas obedecen a la falta de resultados por parte de las autoridades, en lo que respecta a las investigaciones que coadyuven a dar con el paradero de su sobrino, quien se desempeñaba como conductor de taxi por medio de plataformas digitales.

Agregó que en lo que respecta a las personas que se encuentran detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de Jesús Enrique, las autoridades les comentan que los imputados no han querido hablar.

Nosotros también estamos muy desesperados, ya no sabemos ni a donde recurrir, en la fiscalía nos cierran las puertas casi, no nos están atendiendo, no nos están haciendo caso, hasta siento que nos miran como locas, pero pues ni modo, vamos a seguir viniendo todos los días”, afirmó.