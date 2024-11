Consumo de alcohol en Navojoa inicia a los 10 años de edad

Navojoa, Sonora.- La inocencia de Carlos terminó con sólo 13 años de edad, ya que al comenzar su consumo de alcohol, sin imaginarlo, le abrió las puertas a otras sustancias que pusieron su vida al límite. Lamentablemente, así como Carlos, la edad inicial de los consumidores, ronda los 10 y 15 años.

De acuerdo a las estadísticas del programa analítico del Centro de Rehabilitación ‘Narconon’ en el municipio de Navojoa, realizado a sus internos, ocho de cada 10 entrevistados aseguraron haber iniciado su consumo entre los 11 y 15 años de edad, mientras que el 14.81 por ciento, lo hicieron a una edad más temprana, entre los ocho y 10 años.

EL PROBLEMA

A la edad de 13 años probé el cigarro y el alcohol, lo hice para no parecer un niño y mostrarme como alguien con una personalidad más interesante… Un par de años más tarde conocí la marihuana, recuerdo que mi actitud era muy cínica al respecto, no tenía reservas al mostrarme consumiendo, me gustaba infundir miedo a los demás”, recordó Carlos.