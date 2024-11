Familiares de Jesús Enrique vuelven a manifestarse en las calles de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón.- De nueva cuenta por segundo día consecutivo, familiares de Jesús Enrique Contreras Corral cerraron la circulación vehicular de la calle Jalisco en Ciudad Obregón, como una medida de presión y desesperación, tras no tener conocimiento de los avances en las investigaciones que realizan las autoridades para dar con el paradero del joven de 23 años de edad que está desaparecido.

Fue alrededor de la 07:00 horas que los consanguíneos del estudiante y conductor de taxi de plataforma, arribaron al cruce de las calles Jalisco y Yaqui, para continuar con sus manifestaciones, las cuales se extenderán durante los próximos días.

Esmeralda Corral, tía de Jesús Enrique, hizo un llamado a los automovilistas para que sean empáticos con sus acciones, tras señalar que algunas de las personas que han intentado circular por el sector que se encuentra bloqueado, les han echado el carro encima.

Queremos pedir a la ciudadanía que tengan empatía con nosotros, porque vienen nos echan el carro encima y nos dicen pónganse a trabajar y realmente entendemos que no tengan empatía con nosotros porque no están en la misma situación, pero no están exentos, o sea estamos en Obregón hoy somos nosotros mañana pueden ser otras personas", indicó.