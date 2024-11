Ciudad Obregón: En colonia los Amaneceres 1 urgen atención en los servicios públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- “La falta de atención por parte de las autoridades en esta zona es visible, hay calles que están intransitables, por el daño ocasionado de las aguas negras que las cubren, además de que hay pocos rondines policiacos”, compartió Guadalupe Espinoza vecino de la colonia Amaneceres sección 1.

Verónica Carmona Navarro, residente del mencionado asentamiento urbano, señaló que, como resultado de las pasadas lluvias, las calles quedaron encharcadas, ya que estas no cuentan con pavimentación, por lo cual varios carros se han quedado atascados por el lodo que se forma.

Servicios públicos

No contamos con pavimentación en todas las calles por lo cual cuando llueve o cuando se colapsa un drenaje, el agua se acumula y forma lodo, no es fácil para los vecinos el barrer el agua, y al interior de las casas tenemos que barrer constantemente por toda la tierra que se mete, sabemos que se trabaja en la mejora de las calles y hay muchas zonas que se requieren atender, por eso pedimos que no se olviden de nosotros, también somos parte de la ciudad”, declaró.