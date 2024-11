Cajemenses mantienen viva la tradición del Día de Muertos

Ciudad Obregón, Sonora.- La ceremonia solemne que representa el Día de Muertos en distintos lugares de México, en Cajeme ese silencio se llena con los acordes de los músicos y ya sea despidiendo o acompañando a sus difuntos, el carácter alegre de los cajemenses se demuestra incluso en el dolor de una perdida.

Pese a lo anterior, la pena no es menor, incluso tras la ‘fiesta’ de despedida, ese sentimiento agridulce, que tarda en asimilarse acompaña a sus seres queridos, quienes saben que “solo muere quien es olvidado”, frase que abona a que a pesar de los cambios de generaciones, la celebración de Día de Muertos se mantenga presente.

Stephanie González, ciudadana, compartió: “El dolor de perder a un padre, hermano, hijo, hija, nunca se olvida siempre te busca, sobre todo en los momentos de soledad, pero el saber que tu ser querido esta siempre a tu lado, te da fuerza, confianza y ganas de seguir adelante, de poner su canción favorita y recordarlo, de preparar su comida de platicarle tu día una vez más, por eso el colocar su altar en este día se hace con mucha ilusión”.

Doña Guadalupe Machado, quien cada semana acude a visitar a su amado esposo señaló que aun cuando no deja de acudir a al panteón, este día dos de noviembre es una fecha significativa.

No semana que no venga a ver a mi viejito, a decirle que me espere allá unos años más, a decirle lo que lo extraño y como han crecido nuestros hijos desde que él soltó mi mano en este camino de la vida, pero el Día de Muertos es una fecha que retoma importancia, es cuando nos volvemos a reunir toda la familia”, expresó.