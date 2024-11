"El crystal es la droga de mayor impacto en la región del Mayo": Narconon Navojoa

Navojoa, Sonora.- "El crystal entró en mi vida y lo que comenzó como diversión se convirtió en una verdadera pesadilla. En solo 4 años, pasé de consumir ocasionalmente a hacerlo todos los días", confesó Rodolfo, un sobreviviente del abuso de las drogas.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, actualmente, el cristal es la droga de mayor impacto en el sur de Sonora.

LAS ESTADÍSTICAS

Así lo muestran los antecedentes de Narconon Navojoa, donde se reveló que al menos ocho de cada 10 personas que ingresan al centro de rehabilitación, es principalmente por abuso del cristal.

En el programa de rehabilitación de Narconon, de los pacientes que ingresan a dicha institución, el 80 por ciento de ellos están por la droga del crystal y el 20 por ciento restante, están por otras situaciones, como son la cocaína, marihuana y alcohol”, detalló Alfonso Rodríguez, secretario de atención al público en Narconon.

El Centro de Rehabilitación aseguró que el consumo del crystal suele ser más adictivo que otra droga, ya que según las entrevistas con sus pacientes, el 86 por ciento de ellos aseguraron que tenían que usar más dosis para lograr el efecto deseado, la cual, cada vez les hacía menos efecto que antes.

En la compulsión de la droga el 70 por ciento de ellos, aseguraron sentir un deseo o necesidad tan fuerte de consumir que no podían evitar hacerlo y deseaban consumir tan desesperadamente que no podían pensar en nada más que estar consumiendo”, se indicó.

De acuerdo a las autoridades, el 75 por ciento de los entrevistados expresaron haber querido suspender o disminuir su consumo, sin embargo, debido a su nivel de adicción, les fue imposible suspenderlo, por lo que tuvieron que recurrir a un centro de rehabilitación, antes de que fuera demasiado tarde.

Al principio, seguía con mi vida normal. Trabajaba, estudiaba, y trataba de mantener las apariencias. Pero poco a poco, el cristal empezó a afectarme, mi humor cambió, mis relaciones, especialmente con mis padres, comenzaron a deteriorarse, y me fui aislando cada vez más… Me escondía, avergonzado de lo que estaba haciendo, pero me sentía incapaz de parar”, recordó Rodolfo.