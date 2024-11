Clima en Hermosillo HOY 22 de noviembre: No salgas sin suéter, temperaturas de 13°C

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Esta jornada de viernes 22 de noviembre, una masa de aire frío se dejará sentir en la República Mexicana esto podría traer bajas temperaturas en distintas zonas de la República Mexicana. En el caso de Sonora, algunas zonas podrán llegar a alcanzar hasta 21°C como máxima, tal es el caso de Puerto Peñasco; mientras que los lugares más calurosos serían Ciudad Obregón, Villa Pesqueira, Arivechi y precisamente Hermosillo.

¿Cuál será el clima de HOY en Hermosillo?

Si bien, durante el día de hoy se sentirá una masa de aire frío asociada al frente número 10, la realidad es que en todo el país se habrá un incremento en la temperatura conforme las horas vayan aumentando. En el caso específico de la capital sonorense comenzaremos la mañana con 13°C, siendo la temperatura mínima que se sentirá a lo largo de esta jornada, mientras que el viento irá del noreste con 8 a 17 km/h.

Clima en Hermosillo de HOY 22 de noviembre

Créditos: SMN

Para las 07:00 horas, habrá una baja de temperaturas a 12°C con un clima mayormente soleado, para las 08:00 se percibirá un incremento de 14°C, a partir de este momento el termómetro no hará más que escalar sus medidas, puesto para las 11:00 se percibirá una temperatura de 26°C, mientras que el cielo estará completamente despejado. No olvides utilizar bloqueador solar para este momento del día, puesto los rayos ultra violeta oscilarán entre los 6 a los 10 FPS.

Irónicamente, las 11:00 no serán el momento más caluroso del día, sino que serán las 14:00 con 30°C, mientras que alrededor de las 17:00 alcanzaremos los 27°C, para este punto el cielo se llenará de nubes, aunque no se podría decir que estará completamente nublado, este ambiente perdurará hasta las 23:00 horas, por lo que la luna menguante no se podrá apreciar en su totalidad en las próximas horas, cosa que será un problema para los fanáticos del cielo.

¿Cuál será el clima de HOY en Sonora?

El pronóstico del clima de hoy 22 de noviembre, se espera que el estado goce de una mañana con cielo despejado, en algunas zonas; mientras que en otras se podrán presenciar algunas nubes e incluso se percibirá un ambiente mucho más nublado, lo cierto es que no habrá que temer, puesto no se prevé la caída de agua en la región. Lo que sí será necesario es que evites salir sin suéter, dado a que se sentirá un clima de frío a helado, especialmente en las zonas altas de la región.

Fuentes: Tribuna