Fernando Esquer, un ‘tesoro viviente’ del deporte en el sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- El talento, liderazgo y visión de Fernando Esquer Peñúñuri, permitió que la región del mayo cuente con béisbol profesional hoy en día; así como el descubrimiento de jóvenes promesas que actualmente son considerados leyendas deportivas nacionales e internacionales. Logros que fueron reconocidos por el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

Además de formar los cimientos del club Mayos de Navojoa como lo conocemos hoy en día, Fernando Esquer fue un ferviente impulsor del deporte de la región, desde el pugilismo, hasta el softbol, logrando obtener campeonatos nacionales.

Fernando posando junto al trofeo del primer campeonato de Los Mayos de Navojoa en el año de 1979

SU HISTORIA

Fue en la década de los 60s, cuando Fernando recibió la invitación de incorporarse a la Directiva del Club Mayos, como contador honorario del equipo, sin embargo, tiempo después, el club se mudó de la ciudad.

Durante su etapa como presidente del club, Fernando confió en jóvenes promesas, que posteriormente se convertirían en leyendas del deporte nacional e internacional, como lo son, Fernando Valenzuela, ‘Paquín’ Estrada, Mario Mendoza y el norteamericano Rickey Henderson. Formando una base de jugadores nacionales y de grandes ligas, que le otorgaron al club su primer campeonato.

Fernando Esquer junto a los recuerdos de sus dos ahijados, 'Paquín' Estrada y Mario Mendoza

UNA JOYA ESCONDIDA

Gracias a su trayectoria, Fernando Esquer logró formar un pequeño museo en su hogar, donde guarda tesoros deportivos como pelotas autografiadas, gorras, fotografías, publicidad de la época, incluso el trofeo del primer campeonato del club Mayos y hasta el primer contrato profesional que firmó el ‘Toro’ Valenzuela.

La gente que me visita se quedan impresionados, me hacen preguntas y se van contentos de este pequeño museo… Para mí vale oro molido y el día que yo fallezca dejaré por escrito que todas estas cosas, en caso de que no le interese a nadie de mis hijos, se lo donen al Ayuntamiento de Navojoa”, puntualizó.