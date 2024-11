Transporte público en el municipio de Navojoa registra un déficit del 45 por ciento

Navojoa, Sonora.- Mayor número de unidades, aire acondicionado durante el verano y sobre todo el regreso de los pasajes gratis a estudiantes, es lo que solicitan los usuarios del servicio de Transporte Público en Navojoa.

A pesar del envío de nuevas unidades por parte del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), actualmente hay un déficit de 45 por ciento, en cuanto al número de camiones que se requieres para mejorar el servicio.

LA DENUNCIA

Sin duda alguna, el tiempo de espera entre un camión y otro, ha sido uno de los principales motivos por los cuales, el usuario del transporte público lo ha abandonado, optando por elegir vehículos de plataforma digital, a pesar de que esto signifique un mayor gasto económico.

Hubieron cambios en las rutas, ya no hay tantos camiones y no cubren toda la ciudad, además de que tardan mucho en pasar, aún no le hemos podido tomar la medida y eso ocasiona que lleguemos tarde a nuestros trabajos, ojalá las autoridades invirtieran en este servicio”, señaló Alfredo Rincón, vecino de la colonia Tierra Blanca.