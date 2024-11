Colectivo instalará 'Árbol de la Esperanza' por desaparecidos de Guaymas y Empalme

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Al menos 300 fichas de desaparecidos de la región se encuentran aún activadas, lo que mantiene al grupo de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme en trabajos de localización, donde no hay días festivos, mucho menos navidades.

El próximo domingo 8 de diciembre en punto de las 16:00 horas van a colocar el 'Árbol de la Esperanza' en la Plaza de la Madre de Guaymas, adornado con esferas navideñas, fotografías y datos de sus familiares desaparecidos.

El colectivo ha estado compartiendo las fichas de los desaparecidos con el fin de no olvidar a aquellos que son de años atrás, que sus nombres no se olviden, que no se olviden sus rostros piden las madres de los desaparecidos y desaparecidas en la región.

Cabe destacar que hasta el momento suman un poco más de 300 personas desparecidas entre Guaymas y Empalme, mientras que Sonora tiene un conteo de 4 mil 857, cifra que durante este 2024 ha ido en aumento.

Fuente: Tribuna