Juan Pablo, un alumno de excelencia que busca una oportunidad de empleo

Navojoa, Sonora.- Todos los días, la señora Dora Alicia Contreras se levanta a las 04:00 de la mañana y sale a vender sus tamales, con la firme intención de poder sacar adelante a su familia; esfuerzo que hoy ha comenzado a rendirle frutos, pues uno de sus hijos ya es un profesionista.

Se trata del joven Juan Pablo Abdo Contreras, quien no sólo logró cumplir sus estudios de ingeniería Industrial en Manufactura en la Universidad Estatal de Sonora (UES) plantel Navojoa, sino que se convirtió en uno de los mejores promedios de su generación, al graduarse con excelencia académica, promediando un 9.9 de calificación.

Los padres de Juan Pablo junto a Pedro Ortega Romero

SU HISTORIA

De acuerdo a las cifras del último Censo de Población y Vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se indicó que sólo dos de cada 10 jóvenes navojoenses pueden acceder a un grado académico de licenciatura, ingeniería o un nivel superior.

Sin embargo, este desalentador panorama no fue impedimento para Juan Pablo, ya que además de su disciplina e inteligencia, cuenta con el firme apoyo de su madre, la señora Dora Alicia Contreras, quien a través de la elaboración venta de tamales, ha podido darles estudio a sus tres hijos.

Yo he sido madre y padre para ellos, siempre ando trabajando para que el día de mañana no anden batallando como yo, vendiendo en las calles… Hemos hecho muchos sacrificios y hoy me siento muy feliz al verlo como un profesionista”, indicó la orgullosa madre.