Ciudad Obregón: Arleth requiere apoyo de la comunidad para mejorar su calidad de vida

Cajeme, Sonora.- Arleth es una pequeña de seis años de edad que durante su quinto mes de gestación fue diagnosticada con hidrocefalia, actualmente tiene seis años y por su condición depende al 100 por ciento de los cuidados de su madre.

La niña permanece prácticamente postrada en su cama, esto debido a que no habla, no camina y no tiene capacidad visual, sin embargo, existe la posibilidad de que, por medio de terapias especializadas pueda recuperar la capacidad de hablar y un poco de movilidad.

Arleth fue sometida a un tratamiento quirúrgico por medio del cual, se logró drenar el líquido cefalorraquídeo hacia su ombligo por medio de una válvula, situación que ha sido de gran ayuda para estabilizar y mejorar su condición.

Cabe destacar que la pequeña, para poder mejorar su calidad de vida, requiere un tratamiento costoso, razón por la cual familiares amigos y organizaciones, como Sorteos Sonora, se encuentran realizando actividades a fin de conseguir los recursos necesarios que permitan a la pequeña, someterse a las terapias que podrían significar mejorar considerablemente su calidad de vida.

Entre las actividades destaca una rifa de 150 mil pesos, el costo del boleto es de 25 pesos y el sorteo se llevará a cabo el próximo 25 de febrero de 2025, además, quienes deseen ayudar pueden comunicarse a los teléfonos 6443 92 43 59 y 6444 74 73 02.

Documentos de los estudios médicos.

Fuente: Tribuna