Iglesia católica en Cajeme apuesta por las comunidades juveniles

Ciudad Obregón, Sonora.- “Se dice que los jóvenes son importantes para el futuro, que son el futuro de la sociedad, del país, es un paradigma también dentro de la iglesia, lo cierto es que son una realidad actual, los jóvenes son el presente de la iglesia” señaló el padre Joaquín Montaño.

El asesor de la pastoral juvenil en la Diócesis de Ciudad Obregón, explicó que la pandemia de 2020 expuso la realidad que vivía la iglesia católica, lo que derivo en buscar como afrontar esté nuevo desafío, además de descubrir nuevos caminos para tener ese acercamiento con los jóvenes, como son las redes sociales.

Nos dimos cuenta de que mucha gente se alejó, de la realidad de cómo estábamos como iglesia, no estábamos tan bien, estábamos muy seguros, muy acomodados, muy acostumbrados y la verdad es que ya no podemos echarle la culpa a la pandemia, solo vino a acelerar algo que en un futuro se iba a dar, (…) Tal vez las iglesias ya no están tan llenas como antes, apostamos no tanto a cuántos jóvenes vinieron, sino a la calidad de cada uno de los jóvenes. Ya no es tanto de grandes movimientos, es ahora más de comunidades pequeñas, pero comunidades donde se puede vivir bien la fe, la esperanza, el amor, el llamado que Dios nos hace”, resaltó.