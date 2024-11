Cruz Roja de Ciudad Obregón advierte atrasos por retención de camillas en el IMSS

Ciudad Obregón, Sonora.- “Es un problema muy serio que tenemos, lamentablemente el Seguro Social no quiere apoyarnos en ese sentido, hemos tenido ocasiones en que están todas las ambulancias atoradas en su área de urgencias hasta por cuatro o cinco horas porque no reciben al paciente”, expresó José Luis Osegueda Osegueda.

El coordinador de Cruz Roja detalló que este tipo de problemática es recurrente y pese a haber llegado a acuerdos con diferentes directivos del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), la situación se sigue manifestando.

El área de urgencias aquí en Obregón es insuficiente, está saturada y cuando llegamos y no hay camillas no me reciben al paciente, anteriormente nos permitían ir a buscar camillas, ahora que está la Policía Federal ya no nos permiten pasar del área de urgencias, y es desesperante porque si hay un accidente no lo puedo cubrir porque tengo las ambulancias paradas, inclusive hay ocasiones en que de todas las delegaciones estamos atoradas”, compartió Osegueda Osegueda.