Ayuntamiento de Huatabampo solicitará 23 mdp para el pago de aguinaldos

Huatabampo, Sonora.- La administración de Alberto Vázquez Valencia en el Ayuntamiento de Huatabampo empezará con el ‘pie izquierdo’, ya que se verán obligados a solicitar un préstamo de 23 millones de pesos (mdp) para el pago de aguinaldos, debido a que la administración anterior se gastó lo presupuestado para ello.

A pesar de la molestia por parte de los nuevos ediles, la solicitud del crédito financiero fue aprobada durante Sesión de Cabildo, asegurando que de no ser así, el Ayuntamiento de la ‘Tierra de Generales’ no podría cumplir con sus compromisos de fin de año.

SE ENDEUDAN

José Alberto Ramírez Valenzuela, tesorero municipal, mencionó que debido a la situación en la cual se encuentran las finanzas de la comuna, el Ayuntamiento no podrá solventar el pago de aguinaldos, una obligación que el municipio tiene, así como un derecho de los propios trabajadores y pensionados.

Prácticamente queremos salir con este adeudo de la manera más digna posible, pero la verdad es que no hay condiciones ahorita… En teoría, se presupuestó para poder cubrir en tiempo y forma, pero desafortunadamente hubo un manejo inadecuado de las finanzas, por eso tenemos que solicitar un crédito”, aseguró.

El funcionario municipal precisó que de acuerdo a la Ley de Administración Municipal, la comuna tiene un tope de 30 mdp, sin embargo, únicamente solicitarán 23 mdp, un recurso que deberá saldar a corto tiempo.

Tal vez no era lo que quisiéramos, no es algo que estaba en nuestros planes pero es una obligación que tenemos como Ayuntamiento, sin embargo, se los digo de forma muy respetuosa, si yo hago esta misma petición en el 2025, ustedes tienen todo su derecho de negármelo y hasta de ser posible, pegarme una regañada, porque eso se presupuesta y el derecho de los trabajadores no se toca”, puntualizó.