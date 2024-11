Ciudad Obregón: Comerciantes implementan medidas preventivas de protección

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “La burra no era arisca, la hicieron los palos, tras varios asaltos decidimos que teníamos que hacer algo, por lo cual colocamos barrotes en las ventanas y ahora atendemos desde una ventana”, señaló Verónica Díaz, propietaria de una tienda de abarrotes, sobre las medidas para disminuir riesgos de violencia.

Aun cuando de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Inegi, la percepción de inseguridad ciudadana en el municipio en el penúltimo trimestre de 2024 bajó en un 19.5 por ciento con relación al reporte del primer semestre del año, el 65.4 por ciento de la población continúa percibiendo el tema de inseguridad como un problema actual.

Francisco Navarro, pequeño comerciante, compartió que si bien las cifras de violencia han presentado una disminución, no significa que no se mantenga presente el riesgo, argumentando que muchas veces la apatía de denunciar ser víctimas de algún delito, incide en que las autoridades no puedan conocer la problemática y actuar en consecuencia para evitar estas malas acciones.

Muchas veces nos sale más barato el absorber alguna perdida por un robo o un asalto que presentar la denuncia, porque nos representa tener que cerrar la tienda para ir a perder el día en papeleo que al final no nos favorece en recuperar lo dañado”, señaló.

Ciudad Obregón: Comerciantes implementan medidas por inseguridad

Entre las principales medidas que implementan los locatarios, sobre todo de pequeños y medianos comercios, se encuentra la atención desde una pequeña ventana, cámaras de videovigilancia, reducción de horario de ventas, colocación de muebles que impidan el acceso al interior de la tienda entre otros sobre todo en establecimientos de zonas de la periferia.

En mi caso yo ya fui víctima de un intento de secuestro, afortunadamente contaba con cámaras y pude resguardarme, tanto a mi mismo como a mi familia, es importante el tener contacto directo con las autoridades y coadyuvar con lo que nos corresponde, como es la denuncia”, declaró un comerciante quien pidió omitir su nombre.

Cabe señalar que las autoridades han resaltado la importancia de realizar la denuncia ante las instancias correspondientes a fin de facilitar la captura de los delincuentes o dar inicio a la investigación de las situaciones, y con esto poder dar una solución a la problemática.

Fuente: Tribuna