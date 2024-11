Por falta de doctores y medicinas, jubilados del SNTE se manifiestan en Isssteson

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes 8 de noviembre de 2024, jubilados y pensionados pertenecientes a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Leonel Acedo Félix, uno de los manifestantes, explicó que dichas acciones obedecen a que en la clínica Adolfo López Mateos, no se cuenta con el personal médico suficiente para atender la demanda, ni tampoco se cuenta con un stock de medicamentos que le permita a los derechohabientes surtir las recetas en la farmacia de la institución.

Explicó que en lo que respecta a los especialistas, la clínica de Isssteson solo cuenta con un cardiólogo, hay dos médicos internistas prestando sus servicios habitualmente pero no hay uno que pueda brindar su atención en días festivos, se requiere de un cirujano durante el turno matutino y se requiere también de un oncólogo, también existe la necesidad de un pediatra y otros más para los servicios de oftalmología, urología, neurología y dermatología, entre otras especialidades.

Los especialistas siempre están saturados de trabajo, porque lo que para alcanzar consulta con ellos, los pacientes deben de esperar entre dos y tres meses para ser atendidos, eso si se tiene suerte", comentó.

El profesor retirado también dio a conocer que la farmacia no cuenta con el medicamento suficiente para surtir lo que recetan los doctores y los pacientes deben de adquirirlos en farmacias comerciales y quienes no pueden costearlos reciben vales para canjearlos en otras farmacias, pero no siempre es posible hacerlo.

Fuente: Tribuna