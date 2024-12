Autoridades de Guaymas toman acciones por muertes de animales silvestres en El Tular

Guaymas, Sonora.- Jabalíes, zorros, coyotes y mapaches continúan apareciendo muertos en el tramo carretero de Miramar en el área de El Tular y Tinajas, de Guaymas. Ambientalistas y grupos protectores señalan que se debe retirar definitivamente el cerco que impide el libre tránsito de la fauna. Hasta el momento se contabilizan más de 45 animales muertos desde su instalación.

Por su parte, autoridades informaron que habilitaron 15 pasos para especies de diferentes tamaños y se retiró parte de la cadena de concreto en rutas clave utilizadas por los animales para desplazarse entre el manglar y el cerro, además de colocarse 27 rayas logarítmicas con botones separadas entre 15 y 20 metros y dos topes completos con boyas de calle a calle para reducir la velocidad de los vehículos que transitan por esta zona turística.

Rocío Orduño, reconocida protectora animalista en el Puerto, mostró su molestia "ya solicitamos que se quite el cerco y nada más hicieron hoyos para que los animalitos pasen, pero aun así no se acostumbran, todos los días están amaneciendo muertos".

No sabemos qué hacer y vamos a seguir tocando puertas, no hay autoridad que detenga esta masacre. Si hay necesidad vamos a tumbar el cerco para que no sigan muriendo más animalitos silvestres", advirtió.