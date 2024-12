Sonora vive 'epidemia' de accidentes viales: Exceso de vehículos y falta de cultura vial, causas principales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por conducir en estado inconveniente, por evitar caer en un bache o simplemente por desconocer la ley, son algunas de las razones de muchos de los accidentes de tránsito que durante semanas han acaparado los titulares en el estado, al punto de convertirse en una especie de ‘pandemia’.

Este problema se ha acrecentado en la capital de la entidad, donde los percances han sido impresionantes y muchos de ellos han terminado en consecuencias fatales, pero también en municipios como Cajeme se ha registrado un alza en los percances viales.

Tan sólo para darse cuenta de este problema de seguridad pública, hay que señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 la entidad alcanzó cifras alarmantes en accidentes de tránsito al registrar un total de 26 mil 557 incidentes que dejaron a tres mil 825 heridos y 232 personas perdieron la vida a causa de estos.

El Inegi resaltó que los coches entre dos o más vehículos representaron el 73 por ciento del total de los accidentes; le siguen los accidentes en motocicleta, que fueron el 10 por ciento, y las colisiones contra objetos fijos representaron el ocho por ciento. Cabe señalar que en el 98 por ciento de los casos, la responsabilidad recayó en el conductor, lo que evidencia la necesidad de una cultura vial mucho más responsable.

Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, consideró que existen varios factores que han provocado los altos índices de accidentes viales, tanto en la capital como en el resto de los municipios en Sonora. Uno de ellos es el excesivo parque vehicular que se tiene en las ciudades, el cual ya rebasa los límites.

Prácticamente en Sonora se tiene un vehículo y medio por cada habitante, entonces somos altamente dependientes de los automotores; se nos olvida que los vehículos son los que desgastan nuestros pavimentos. Por un lado, la poca inversión que se tiene en su mantenimiento y una cantidad creciente de automóviles hacen que los pavimentos se desgasten, se generen estos famosos baches y los baches generan accidentes, que tienen un costo altísimo porque descomponen los vehículos".

El experto también señaló que varios expertos en la materia han señalado que otro de los factores es la ausencia de un buen sistema de transporte público, y no necesariamente refiriéndose al tema de los camiones urbanos, sino a todo el conjunto estructural del que también forman parte, por ejemplo, las ciclovías u otras opciones. Paz Pellat añadió que el otro problema es la laxitud con la que se entregan las licencias de manejo. "Inclusive ahora se está planteando la opción de tener licencias permanentes; en otros sitios como Estados Unidos o Europa, sacar una licencia de conducir es una verdadera hazaña, porque son cursos amplios y son exámenes muy rigurosos. Hoy manejar un vehículo es tener acceso a un arma muy poderosa. Un vehículo puede transportar, pero puede ser un peligro para ti y para otros".

Solamente este año en Hermosillo se han reportado mil 691 hechos de tránsito entre enero y noviembre de 2024; en el 95 por ciento de ellos las víctimas resultaron heridas, en un 5 por ciento se registraron fallecimientos. Además, durante este mismo periodo se detectaron dos mil 210 conductores en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, de los cuales 71 fueron partícipes de un accidente. Por lo que Paz Pellat enfatizó que el otro problema es la grave falta de cultura vial, "no sabemos las señales de tránsito ni sabemos respetar a terceros, muchos de estos accidentes que se dan en nuestras ciudades es por descuido del conductor, ya sea porque no respeta una señal de tránsito o porque está ocupado con el celular o no respeta al peatón".

En Cajeme temporada es factor

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de la delegación de la Cruz Roja en Cajeme, informó que las atenciones por accidentes viales se han incrementado en un 30 por ciento, argumentando que esto se debe a que hay más gente en las calles por la época vacacional y fiestas propias de la temporada, razón por la cual el manejo en estado de ebriedad es la principal causa de estos percances.

Empieza a llegar gente que no es de la ciudad o que tiene mucho tiempo sin venir y no conocen las vialidades, por lo que es más común ir manejando y ver vehículos en contrasentido, además de que se presenta mayor afluencia vehicular en las calles de Obregón", indicó Osegueda Osegueda.

Eduardo Soto Arganza, excomandante de Tránsito y coordinador del Escuadrón Vial Independiente, añadió que las tres principales causas que derivan en accidentes son el manejar en exceso de velocidad, conducir bajo influjos del alcohol y el uso de celular mientras se maniobra la unidad automotora; por lo cual recomendó extremar precauciones a fin de prevenir situaciones de riesgo, tanto los conductores como los peatones, quienes señaló que también deben de contar con una buena cultura vial.

Fuente: Tribuna