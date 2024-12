Tras megadecomiso en Hermosillo, tiendas chinas operan con normalidad en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras los operativos que realizaron autoridades federales en diferentes establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos orientales en Hermosillo, en donde fueron decomisados diferentes productos que al parecer fueron introducidos de manera ilegal al país, TRIBUNA, se dio a la tarea de hacer un recorrido por diferentes tiendas chinas en Ciudad Obregón las cuales, hasta la publicación de esta nota operaban con normalidad.

Sin embargo, de acuerdo a dependientes de uno de estos comercios, tras tener conocimiento de lo ocurrido en Hermosillo el pasado jueves, decidieron abrir, pero con la incertidumbre de que en Cajeme se realizaran acciones similares por parte de las corporaciones federales.

Hasta ahorita no nos han dicho nada, pues hasta eso esperamos que no llegue", manifestó una de las trabajadoras de un comercio ubicado en una plaza comercial.

De manera extraoficial, circuló información relacionada con el hecho, de que, luego de los decomisos en la capital del estado, algunas tiendas optarían por cerrar en esta ciudad, lo cual no ocurrió.

Hasta ahorita no han caído, nosotros decidimos abrir pero pues con ese pendiente", afirmó una de las trabajadores del negocio conocido como No May.