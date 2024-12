Ciudad Obregón: Isabel, artesana que mantiene viva la tradición de las piñatas

Ciudad Obregón, Sonora.- “Mi cuñada hacia piñatas y me llamó la atención sirve mucho como terapia, para estar relajada y de ahí aprendí, además de ver cursos en Internet, y pasaron los años y hasta ahora dije voy a hacer esto y completar el gasto”, compartió Isabel Lizárraga.

La inquietud y gusto por mantener vivas las tradiciones mexicanas, motivaron a Isabel a de manera autodidacta aprender el arte de la fabricación de piñatas tradicionales, las cuales durante el mes de diciembre comercializa entre los vecinos de la colonia Plano Oriente.

No hago muchas y solo en diciembre, voy empezando no tengo mucho, hará unos tres años que me animé a intentarlo y como no soy muy todavía pues no vendo mucho, pero si de repente me encargan ahí hago uno, me piden figuras de personajes, pero lo que más me llama la atención es la tradicional estrella, la estrella navidad, para mantener viva la tradición mexicana”, relató.