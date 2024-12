Canaco estima mal cierre de año para el comercio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Vendedores ambulantes, pequeños y medianos comercios reportan que pese a que diciembre es una de las fechas de mayor venta, actualmente no solo ven un nulo incremento, sino que incluso registran reducción en sus ventas de hasta un 50 por ciento, durante esta temporada navideña en el municipio.

Gustavo Cárdenas García, presidente de la b en la región señaló que uno de los giros que históricamente, presentaba una de las mayores ventas en estas fechas es la de artículos electrónicos, y al día de hoy advierten una baja del 20 por ciento.

En el caso de los restaurantes y bares, no todos nos pueden reportar que han tenido incrementos, de hecho tienen decrementos, no se está vendiendo lo que estaba proyectado para estas fechas, donde normalmente llegaba la gente que viene de Estados Unidos, que consume comercio local, va a restaurantes, llega a los hoteles, pero ahora no ha pasado, los números no están dando, de seguir así no será un buen diciembre, esperamos que mejore”, señaló.