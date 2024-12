Elaboración de disfraces navideños, una herencia familiar en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Lo que inició como un ‘apuro escolar’, hoy le ha permitido a Rocío Nuño, sacar adelante a su familia. Ya que durante la última década, se ha convertido en una de las modistas más solicitadas durante cada festival escolar en Navojoa.

Rocío comentó que su emprendimiento nació debido a que no encontraba quien confeccionara el disfraz de su hija, por lo que decidió realizarlo ella misma.

Fue un emprendimiento porque las mamás tampoco encontraba donde hacer sus disfraces y yo empecé a hacer faldas, agarré un grupo y me fueron recomendando… Así inició mi negocio, hasta convertirse en La Chío-La Chío”, recordó Rocío Nuño Rodríguez.

Mencionó que actualmente, elabora más de 200 disfraces, ya que durante cada festival escolar, se encarga de vestir a más de tres grupos, principalmente en las fiestas navideñas.

Las maestras me hablan un mes antes, me pasan el calendario de eventos y ya me voy preparando con la elaboración de los disfraces, o les mando a traer los accesorios”, expresó.