Clima en Sonora HOY 18 de diciembre: ¿Y el frío invierno? Conagua advierte calor de hasta 40°C

Ciudad de México.- El clima en Sonora para este miércoles 18 de diciembre de 2024 no presenta cambios drásticos, según las autoridades meteorológicas. Al igual que en días anteriores, continúa el pronóstico de heladas en zonas serranas. No obstante, para la tarde se advierte calor con temperaturas máximas de hasta 40°C, lo que hace cuestionar si este no será un frío invierno en la entidad. Aquí todos los detalles de pronóstico del tiempo.

Clima en Sonora para HOY miércoles 18 de diciembre. Foto: Conagua

Conagua comparte el pronóstico del tiempo de HOY miércoles 18 de diciembre

El boletín matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua Clima) de este miércoles señala que el Frente Frío Número 15, que será reforzado por una masa de aire polar, se desplazará sobre el norte y noreste de México, donde originará lluvias puntuales fuertes.

En tanto, la masa de aire polar que lo impulsa, generará fuertes rachas de viento, descenso de la temperatura y heladas durante esta mañana en zonas de la Mesa del Norte y el noreste del país. No obstante, estas condiciones no afectarán al estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño, donde continuará el ambiente cálido y la probabilidad de precipitaciones pluviales será mínima o nula.

Así será el clima en Sonora este miércoles

Las dependencia señalan que este miércoles el clima en Sonora será, mayormente, caluroso. Al amanecer, en las zonas del sur y centro, se reportarán bajas temperaturas de 10 a 15°C. En tanto, en el norte, zonas serranas y frontera con Estados Unidos (EU), las mínimas serán de -5°C. El cielo amanecerá mayormente despejado, por lo que no hay probabilidad de lluvias matutinas en ninguna zona de la entidad. Solo se prevén bancos de niebla en las costas.

Para la tarde, el clima se calentará en gran parte del estado. En zonas como Hermosillo o Cajeme se prevén máximas de entre los 30 y 35°C, mientras que en el norte el calor podría llegar hasta los 40°C este miércoles. El cielo permanecerá despejado, por lo que no se prevén lluvias. El índice de rayos UV será bajo, de un nivel cinco, por lo que es importante usar protector solar y mantenérselos hidratado.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua Clima)

