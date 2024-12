Ayuntamiento de Navojoa aumentará el cobro de impuestos este 2025

Navojoa, Sonora.- Para intentar salir de la crisis financiera, el Ayuntamiento de Navojoa decidió incrementar el cobro de impuestos para el próximo año, un aumento que va desde el 13 al 20 por ciento, de acuerdo al ante proyecto de su Ley de Ingresos 2025.

Lo anterior se expuso en la última Sesión de Cabildo, donde por mayoría, se aprobó incrementar las tarifas en los servicios municipales para garantizar una mayor recaudación propia, a pesar de que esta medida afecte al bolsillo de los navojoenses.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, afirmó que el anteproyecto de Ley de Ingresos, busca fortalecer la autonomía del municipio, mejor la calidad de vida de la población y promover un desarrollo económico inclusivo.

Por su parte, el grupo de regidores de oposición mostró su inconformidad hacia la medida de Jorge Alberto Elías Retes, quien busca que sea la propia ciudadanía quien compense el incumplimiento de aportaciones por parte del Gobierno Federal.

Han manejado que es por la situación de los apoyos federales y estatales que no han llegado al municipio, pero qué culpa tiene la ciudadanía de Navojoa si el Gobierno Federal no está cumpliendo… Nosotros no somos una empresa, somos un ente público donde se tiene que prever todo”, afirmó Rosa Alicia Ortega Ramírez, regidora de Movimiento Ciudadano.